В Ростовской области произошел пожар в частном доме
Возгорание частного домовладения произошло в Каменске-Шахтинском. ЧП случилось 29 апреля около 11:00 на улице Арсенальной, 78.
По предварительной информации, возгорание произошло в частном доме на площади 70 квадратных метров. На месте работали девять спасателей и две единицы пожарной техники. Пламя ликвидировали примерно за 30 минут.
- В результате пожара пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Причина происшествия устанавливается.