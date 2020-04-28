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В Ростовской области произошел пожар в частном доме

В Ростовской области произошел пожар в частном доме
Возгорание частного домовладения произошло в Каменске-Шахтинском. ЧП случилось 29 апреля около 11:00 на улице Арсенальной, 78.

По предварительной информации, возгорание произошло в частном доме на площади 70 квадратных метров. На месте работали девять спасателей и две единицы пожарной техники. Пламя ликвидировали примерно за 30 минут.

- В результате пожара пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Причина происшествия устанавливается.

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