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Мужчина получил травмы при столкновении трёх фур в Ростовской области

Мужчина получил травмы при столкновении трёх фур в Ростовской области
Фото для иллюстрации

Мужчина пострадал в результате массового ДТП в Ростовской области. Инцидент произошёл около 13 часов в Аксайском районе. На 1 047-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись три фуры.

Водитель «Вольво F10», 60-летний мужчина, не справился с управлением и врезался в попутный грузовик «МАН» под управлением 43-летнего автомобилиста. Затем он столкнулся с «Вольво FH», за рулём которого сидел 34-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель «МАН» получил травмы и был доставлен в больницу, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данном факту проводится проверка.

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