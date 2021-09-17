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В Ростове в массовом ДТП с «перевертышем» посрадал пожилой мужчина

В Ростове в массовом ДТП с «перевертышем» посрадал пожилой мужчина
Пожилой мужчина пострадал в ДТП с участием трех автомобилей. Авария произошла вечером 21 сентября на улице Комбайностроителей, 2.

По предварительным данным, 20-летний парень управляя автомобилем «Шкода Рапид» ехал со стороны Страны Советов в сторону Беломорской. В пути он не справился с управлением и врезался в попутную «Тойоту Королла». После удара «Тойоту Королла» отбросило на ВАЗ, а «Шкода» перевернулась.

- В результате ДТП 64-летний пассажир автомобиля «Шкода Рапид» обратился за медицинской помощью, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

По факту ДТП идет проверка.
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