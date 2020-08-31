На Дону в столкновении двух иномарок пострадал 42-летний мужчина
В Октябрьском районе Ростовской области водитель «Инфинити» устроил ДТП, не уступив дорогу «Рено Логану». Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 сентября около 21 часа.
По предварительным данным, 38-летний шофер «Инфинити» ехал по поселку Каменоломни. В районе переулка Садового он потерял управление и столкнулся с 42-летним водителем «Рено Логана».
- В результате ДТП водитель «Рено Логана» получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.