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На Дону в столкновении двух иномарок пострадал 42-летний мужчина

На Дону в столкновении двух иномарок пострадал 42-летний мужчина
В Октябрьском районе Ростовской области водитель «Инфинити» устроил ДТП, не уступив дорогу «Рено Логану». Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 сентября около 21 часа.

По предварительным данным, 38-летний шофер «Инфинити» ехал по поселку Каменоломни. В районе переулка Садового он потерял управление и столкнулся с 42-летним водителем «Рено Логана».

- В результате ДТП водитель «Рено Логана» получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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