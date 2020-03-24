В Ростове при пожаре в многоэтажке погиб 49-летний мужчина



Фото: roslavl.bezformata.com

В результате пожара в многоэтажном доме в Октябрьском районе Ростова погиб мужчина. Возгорание произошло около двух часов ночи 25 марта.



Сообщение о происшествии поступило из дома № 118 по улице Нансена. Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже. На момент прибытия спасателей огнём была охвачена площадь 25 квадратных метров.



Во время тушения пожарные обнаружили в квартире тело 49-летнего жильца.

- Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки с последующим горением, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - Проводится проверка.



Полная ликвидация возгорания была объявлена в 2:10.