В Ростове при пожаре в многоэтажке погиб 49-летний мужчина
Фото: roslavl.bezformata.com
В результате пожара в многоэтажном доме в Октябрьском районе Ростова погиб мужчина. Возгорание произошло около двух часов ночи 25 марта.
Сообщение о происшествии поступило из дома № 118 по улице Нансена. Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже. На момент прибытия спасателей огнём была охвачена площадь 25 квадратных метров.
Во время тушения пожарные обнаружили в квартире тело 49-летнего жильца.
- Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки с последующим горением, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - Проводится проверка.
Полная ликвидация возгорания была объявлена в 2:10.