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Житель Ростова погиб в результате пожара в частном доме

Житель Ростова погиб в результате пожара в частном доме
При пожаре в частном доме в Ростове погиб мужчина. Возгорание произошло на улице 31-я Линия.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны 22 декабря в начале первого дня. На момент прибытия спасателей огнём была охвачена площадь 10 квадратных метров.
- Во время тушения в доме было обнаружено тело 59-летнего мужчины, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.

К ликвидации пожара привлекали восемь человек и две единицы техники. Им понадобилось порядка 10 минут, чтобы потушить огонь.
Причина возгорания устанавливается.

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