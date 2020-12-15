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Из ковидного госпиталя в Ростове сбежал пациент с подтвержденным коронавирусом

Из ковидного госпиталя в Ростове сбежал пациент с подтвержденным коронавирусом
Из Ростовской областной клинической больницы сбежал пациент с коронавирусом. Информация об этом появилась в соцсетях 16 декабря, а региональный центр по противодействию распространения COVID-19 подтвердил ее официально.

Мужчина 40 лет сбежал из ковидного госпиталя, расположенного на улице Благодатной, 170. По предварительной информации, на нем были черная куртка и кепка, при себе имел рюкзак.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отказались комментировать факт побега пациента из РОКБ. В медучреждении об инциденте также пока молчат.

Нарушителю грозит административная ответственность.

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