Аварийная постройка обрушилась на жилой дом в Ростове



Здание обрушилось в Ленинском районе Ростова-на-Дону. Инцидент произошёл днём 3 октября в переулке Братском.



На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. Как сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС, постройка была аварийной. Она долго разрушалась, пока в конце концов не рухнула. Обломки здания завалили стену соседнего жилого дома. К счастью, в этот момент поблизости не было людей, так что никто не пострадал.



Спасатели спилили опасные конструкции и предотвратили угрозу дальнейшего обрушения. Под стену установили подпорную балку, чтобы она окончательно не обвалилась. Теперь сотрудникам администрации предстоит разобрать аварийное сооружение и вывезти мусор с места происшествия.

