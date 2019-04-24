В Ростове пенсионерка организовала убийство своего коммерческого партнёра





В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, убивших двух человек. Организатором убийства стала 60-летняя ростовчанка.



По версии следствия, чтобы устранить своего коммерческого партнера, пенсионерка предложила знакомому мужчине расправиться с ним за вознаграждение. Для реализации плана, киллер привлек ещё троих приятелей.



24 апреля наёмные убийцы приехали к месту работы жертвы. Там они избили мужчину и случайного свидетеля, после чего перевезли потерпевших в Аксайский район, где совершили их убийство.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму», - сообщили в Следственно управлении СКР Ростовской области. - В настоящее время все подозреваемые задержаны.



Во время следственных действий подозреваемые показали место, где спрятали трупы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.