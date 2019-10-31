В Ростове 40-летний мужчина пострадал, упав в трехметровую яму



В Ростове-на-Дону 40-летний мужчина пострадал, упав в трехметровую яму. Инцидент случился на улице Варфоломеева 2 ноября, передает управление по делам ГО и ЧС.



Известно, что мужчина шел по улице после распития спиртного. Не заметив на пути яму, он упал в нее. Провал оказался глубиной три метра. Пешеходу помогли выбраться спасатели.



– На помощь пострадавшему прибыла поисково-спасательная группа. Ее сотрудники достали мужчину. После этого его передали врачам, – рассказали в управлении.