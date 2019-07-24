В Ростове 15-метровое дерево раздавило автомобиль



Огромное дерево раздавило иномарку в Советском районе Ростова. Происшествие случилось днём 25 июля на проспекте Коммунистическом.



В управлении по делам ГО и ЧС Ростовской области добавили, что 15-метровый ствол рухнул на припаркованную «Тойоту». На место выехала поисково-спасательная группа, чтобы убрать дерево. В результате ЧП ни один человек не пострадал.



Напомним, за несколько часов до этого похожее происшествие случилось на улице Орбитальной. Дерево не выдержало силы ветра, сломалось и упало. Стоящая рядом легковушка чудом оказалась не повреждена.