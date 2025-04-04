В Ростове судят 36-летнего мужчину за убийство приятеля на Левом берегу

Фото: ии

В Ростове судят 36-летнего мужчину за убийство приятеля. Трагедия произошла 6 января 2025 года на Левобережной. Об этом сообщили в СУ СК Ростовской области.По данным следствия, двое мужчин распивали алкоголь на заброшенной базе отдыха. Между ними возник спор, который перерос в ссору. Обвиняемый не смог сдержать гнев и ударил 52-летнего приятеля кухонным ножом шесть раз в живот и грудь. От полученных травм тот скончался.Мужчину обвиняют по статье «Убийство». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Как сообщили в региональной прокуратуре, уголовное дело передано в суд. Если вина будет доказана, обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.