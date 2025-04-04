Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове судят 36-летнего мужчину за убийство приятеля на Левом берегу

В Ростове судят 36-летнего мужчину за убийство приятеля на Левом берегу
В Ростове судят 36-летнего мужчину за убийство приятеля. Трагедия произошла 6 января 2025 года на Левобережной. Об этом сообщили в СУ СК Ростовской области.

По данным следствия, двое мужчин распивали алкоголь на заброшенной базе отдыха. Между ними возник спор, который перерос в ссору. Обвиняемый не смог сдержать гнев и ударил 52-летнего приятеля кухонным ножом шесть раз в живот и грудь. От полученных травм тот скончался.

Мужчину обвиняют по статье «Убийство». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в региональной прокуратуре, уголовное дело передано в суд. Если вина будет доказана, обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.
Фото: ии
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.