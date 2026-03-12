Новости
В Ростовской области дали отбой беспилотной опасности утром 12 марта. Сообщение от РСЧС пришло около 6:30.

Режим ввели в регионе 11 марта. Примерно в 21:30 жителям поступили рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить близко к окнам.

На следующий день утром экстренные службы дали отбой опасности по БПЛА. По данным Министерства обороны РФ, за минувшую ночь над Ростовской областью были уничтожены 10 БПЛА. Губернатор региона сообщил, что летательные аппараты перехватили в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском и Мясниковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
