В Ростовской области осудили мужчину, который зарезал приятеля ножом

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В Ростовской области мужчину осудили на девять лет тюремного заключения за убийство своего друга с помощью ножа. Этот шокирующий случай произошел в августе 2024 года в Матвеево-Курганском районе.По информации следствия, в поселке Матвеев-Курган, 34-летний мужчина пришел в гости к знакомому на улицу 1-я Семилетка. В ходе визита между ними возникла серьезная ссора, которая переросла в драку. . В какой-то момент один из участников, схватив нож, несколько раз ударил им своего друга. От полученных множественных травм и ножевых ранений, потерпевший скончался на месте происшествия.- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в прокуратуре Ростовской области.Следственный комитет по Ростовской области уточнил, что ему назначали девять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.