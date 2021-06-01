В Новочеркасске 38-летнего мужчину судят за убийство приятеля

За убийство приятеля будут судить жителя Новочеркасска. Об этом рассказали в СУ СКР по Ростовской области.По версии правоохранителей, 10 мая между местными жителями возникла ссора. В ходе перепалки один из них схватил нож и вонзил его в грудь оппоненту. От полученной травмы 60-летний мужчина скончался на месте ЧП.Кроме того, в доме у подозреваемого в убийстве нашли порох, который хранился незаконно. В результате подозреваемый был задержан. В отношении него была избрана мера пресечения в виде закючения под стражу.- Уголовное дело по обвинению в убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - соощили в СУ СКР по Ростовской области.Если вину горожанина докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.