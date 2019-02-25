В Ростове-на-Дону осудили мужчину, зарезавшего знакомого



В Ростове-на-Дону осудили мужчину, зарезавшего знакомого. Его обвиняли по статье «Убийство».



Инцидент произошел в октябре 2017 года в донской столице. 33-летний ростовчанин выпивал спиртное вместе со своим 61-летним приятелем в сарае. Во время «застолья» мужчины начали ругаться. Неожиданно преступник стал кулаками и ножом бить в голову и туловище собутыльника. Окончив экзекуцию, он поджег полимерную папку, бросил ее в сарай, после чего ушел.



В этот момент рядом с горящей постройкой шел горожанин. Он заметил дым и побежал к сараю. Прохожий потушил сарай и вызвал мужчине скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. К сожалению, от полученных ранений он скончался в медицинском учреждении.



Преступника правоохранители арестовали спустя несколько дней на территории Краснодарского края.



- Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в СУ СК по Ростовской области. - Соответствующий приговор в законную силу еще не вступил.