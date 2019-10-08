В Ростовской области приговорили мужчину, ударившего приятеля ножом



Мужчина, ударивший знакомого ножом, получил тюремный срок в Ростовской области. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.



В картотеке Сальского городского суда сказано, что происшествие случилось 22 июля 2019 года. Владимир Г. вместе с компанией друзей распивал спиртные напитки во дворе частного дома. Через какое-то время двое из них ушли на похороны, и к застолью присоединились другие знакомые подсудимого.



Когда градус спиртного в крови стал повышаться, один из них вспомнил, что Владимир обидел его малолетнюю дочь. Мужчины стали ругаться, и гость ударил подсудимого, от чего тот упал на землю. Затем другие присутствующие их разняли. В этот момент у сальчанина зазвонил телефон. Во время разговора он неожиданно почувствовал резкую боль в боку. Опустив глаза, он увидел кровь на теле. Недалеко от него стоял Владимир с ножом. Он тут же прижал повязку к ране потерпевшего и попросил знакомых вызвать «скорую». Однако ни они, ни сам пострадавший не пожелали звонить медикам, решив, что травма несерьёзная.



Тем не менее потерпевший вскоре почувствовал себя хуже. Тогда его доставили в больницу. Травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.



Владимир выплатил знакомому ущерб в размере 20 тысяч рублей и полностью признал свою вину. Сальский городской суд признал его виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначили наказание в виде 1 года и 11 месяцев колонии общего режима.