Около пяти дней в Ростовской области разыскивают нуждающегося в медпомощи мужчину



В Азовском районе Ростовской области разыскивают пропавшего без вести мужчину. В селе Кулешовка разыскивают 59-летнего Александра Парфиненко. Его местонахождение неизвестно около пяти дней. Он пропал 4 июля. Сегодня, 9 июля, к поискам подключились добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт Юг».



Парфиренко среднего роста, у него худощавое телосложение, тёмные волосы и светлые глаза. В день пропажи на нём были надеты рубашка бежево-жёлтого цвета, тёмно-синие штаны и чёрные резиновые шлёпки. При себе имеет ключ на синей верёвочке.



Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи. Всех неравнодушных просят принять участие в поисках.



Если вы что-то знаете о местонахождении Александра Парфиненко, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.