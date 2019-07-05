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Около пяти дней в Ростовской области разыскивают нуждающегося в медпомощи мужчину

Около пяти дней в Ростовской области разыскивают нуждающегося в медпомощи мужчину
В Азовском районе Ростовской области разыскивают пропавшего без вести мужчину. В селе Кулешовка разыскивают 59-летнего Александра Парфиненко. Его местонахождение неизвестно около пяти дней. Он пропал 4 июля. Сегодня, 9 июля, к поискам подключились добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Парфиренко среднего роста, у него худощавое телосложение, тёмные волосы и светлые глаза. В день пропажи на нём были надеты рубашка бежево-жёлтого цвета, тёмно-синие штаны и чёрные резиновые шлёпки. При себе имеет ключ на синей верёвочке.

Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи. Всех неравнодушных просят принять участие в поисках.

Если вы что-то знаете о местонахождении Александра Парфиненко, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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