Нуждающегося в медпомощи мужчину разыскивают в Ростовской области



В Ростовской области пропал без вести 50-летний мужчина. Более недели родственники разыскивают Владимира Линника. С 25 февраля его местонахождение неизвестно.



Мужчина пропал в посёлке Красный Сад Азовского района. В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что он нуждается в медицинской помощи. Рост пропавшего — 180 сантиметров, телосложение среднее. У Владимира Линника карие глаза и короткие тёмные волосы с проседью.



Когда дончанина видели в последний раз, он был одет в чёрные брюки, чёрный пуховик и чёрную шапку, на ногах — чёрные кроссовки.



Если вы знаете, где может находиться Владимир Линник, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Всех неравнодушных просят подключиться к поискам.