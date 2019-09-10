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В Ростове неадекватный мужчина облил бензином сотрудника заправки

В Ростове неадекватный мужчина облил бензином сотрудника заправки
В Ростове-на-Дону мужчина облил бензином сотрудника заправки и грозился его убить. Случай произошёл в Первомайском районе города.

Находясь на территории АЗС, подозреваемый выхватил заправочный шланг и, включив, направил его на работника станции. При этом, как рассказали в пресс-службе Росгвардии, мужчина вёл себя неадекватно, ругался матом и грозился убить сотрудника. Увидев, что происходит на улице, кассир АЗС нажал «тревожную» кнопку. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые задержали нарушителя и передали его полиции.

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