В Ростове неадекватный мужчина облил бензином сотрудника заправки



В Ростове-на-Дону мужчина облил бензином сотрудника заправки и грозился его убить. Случай произошёл в Первомайском районе города.



Находясь на территории АЗС, подозреваемый выхватил заправочный шланг и, включив, направил его на работника станции. При этом, как рассказали в пресс-службе Росгвардии, мужчина вёл себя неадекватно, ругался матом и грозился убить сотрудника. Увидев, что происходит на улице, кассир АЗС нажал «тревожную» кнопку. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые задержали нарушителя и передали его полиции.