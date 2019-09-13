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Пропавшего в Ростовской области мужчину спустя 2,5 месяца нашли мёртвым

Пропавшего в Ростовской области мужчину спустя 2,5 месяца нашли мёртвым

В Ростовской области нашли мёртвым пропавшего в начале июля мужчину. Тело дончанина обнаружили под Азовом.

Труп нашёл случайный прохожий, который выгуливал собаку в поле. 17 сентября стало известно, что найденный мужчина, это 59-летний Александр Парфиненко, пропавший без вести 4 июля. На теле уже имелись гнилостные изменения, поэтому сразу установить причину смерти было невозможно.
- По факту смерти мужчины проводится проверка, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Точную причину смерти жителя Ростовской области установит экспертиза.

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