Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове налётчики, скрываясь от погони, выстрелили в машину

В Ростове налётчики, скрываясь от погони, выстрелили в машину
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Грабители, уходя от погони, выстрелили в проезжавшую машину. ЧП произошло на улице Каскадной днём 23 октября.

О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях. По словам свидетелей происшествия, двое молодых людей пытались обворовать частный дом. Попытка оказалась неудачной, грабителей спугнули и устроили за ними погоню. Уходя от преследования, один из злоумышленников выстрелил в проезжавший автомобиль. За рулём машины находилась девушка, к счастью, она не пострадала. Пуля повредила лобовое стекло.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области подтвердили факт происшествия, добавив, что все обстоятельства случившегося уточняются.
- Сотрудники полиции выезжали на место происшествия, - добавили в донском главке. – В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

По предварительным данным, одного подозреваемого в ограблении задержали, второму удалось скрыться.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.