В Ростове налётчики, скрываясь от погони, выстрелили в машину



Фото: vk.com/etorostovnadonu

Грабители, уходя от погони, выстрелили в проезжавшую машину. ЧП произошло на улице Каскадной днём 23 октября.



О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях. По словам свидетелей происшествия, двое молодых людей пытались обворовать частный дом. Попытка оказалась неудачной, грабителей спугнули и устроили за ними погоню. Уходя от преследования, один из злоумышленников выстрелил в проезжавший автомобиль. За рулём машины находилась девушка, к счастью, она не пострадала. Пуля повредила лобовое стекло.



В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области подтвердили факт происшествия, добавив, что все обстоятельства случившегося уточняются.

- Сотрудники полиции выезжали на место происшествия, - добавили в донском главке. – В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.



По предварительным данным, одного подозреваемого в ограблении задержали, второму удалось скрыться.