В Ростове сотрудники ДПС устроили погоню за водителем иномарки



В Ростове сотрудники ДПС устроили погоню за водителем иномарки. Инцидент произошел 7 января около 3 часов на улице Мичуринской.



Очевидцы погони рассказали, что полицейские пытались догнать водителя иномарки «Хендай Акцент». Иномарка и машина ДПС двигались на высокой скорости.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт происшествия. В ведомстве пояснили, что полицейские проводили рейд «Нетрезвый водитель» и остановили водителя «Хендай Акцент». Однако мужчина проигнорировал требование и попытался скрыться.



– Водителя задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него составили административные протоколы, – рассказали в пресс-службе.