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В Ростове сотрудники ДПС устроили погоню за водителем иномарки

В Ростове сотрудники ДПС устроили погоню за водителем иномарки
В Ростове сотрудники ДПС устроили погоню за водителем иномарки. Инцидент произошел 7 января около 3 часов на улице Мичуринской.

Очевидцы погони рассказали, что полицейские пытались догнать водителя иномарки «Хендай Акцент». Иномарка и машина ДПС двигались на высокой скорости.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт происшествия. В ведомстве пояснили, что полицейские проводили рейд «Нетрезвый водитель» и остановили водителя «Хендай Акцент». Однако мужчина проигнорировал требование и попытался скрыться.

– Водителя задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него составили административные протоколы, – рассказали в пресс-службе.

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