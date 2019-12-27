В Ростове дебошир разбил окна в машине «Яндекс.Такси»



Дебошир разбил окна в машине «Яндекс. Такси». Инцидент произошёл на проспекте Шолохова днём 29 декабря.



Видео конфликта появилось в Сети. Автомобиль был припаркован в районе старого автовокзала. Мужчина громко нецензурно ругался, а затем стал бить кулаком в стекло легковушки. Ему удалось разбить два окна.



Очевидцы инцидента рассказали, что дебошир – частный извозчик. Мужчина посчитал, что водитель «Яндекс. Такси» занял его место и увёл клиента. Тем временем девушка, севшая в машину, поспешила покинуть автомобиль.



В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что на место происшествия выезжал участковый.

- Сотрудник полиции опросил участников и свидетелей конфликта, - прокомментировали в донском главке. – По факту случившегося начата проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.