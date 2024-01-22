В Ростове на Западном выловили тело мужчины из ручья
В Ростове обнаружили тело 45-летнего местного жителя. Труп нашли в ручье в Балке Рябинина (улица Малиновского/339-й Стрелковой Дивизии) 21 января.
Страшную находку сделали прохожие. Очевидцы гуляли неподалеку от Балки Рябинина. Их внимание привлек человек в воде, всплывший на поверхность. Испуганные ростовчане вызвали экстренные службы. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.
По информации DonDay.ru, на теле нашли признаки утопления в воде. Смерть не носит криминальный характер. Вероятно, мужчина решил искупаться и утонул. Ранее подобная трагедия случилась в Белой Калитве. Там на берегу реки обнаружили труп 64-летнего Сергея Рыхлюка.