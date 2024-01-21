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В Белой Калитве 64-летний мужчина утонул в реке

В Белой Калитве 64-летний мужчина утонул в реке

В городе Белая Калитва Ростовской области обнаружили труп 64-летнего мужчины. Тело Сергея Рыхлюка нашли недалеко от реки Калитва рядом с подвесным мостом на Пигарке 19 января.

Как сообщил DonDay.ru, горожанин закалялся и часто купался в ледяной воде. Вероятно, он решил окунуться в реке на Крещение, но о гибели стало известно только на следующий день.

— В 300 метрах от дома на улице Матюниной, 12 нашли личные вещи мужчины, — добавил старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.
Фото: соцсети (тг Белка - Белая Калитва).
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