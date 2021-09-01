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В Ростове на Западном легковушка провалилась в вырытую траншею

В Ростове на Западном легковушка провалилась в вырытую траншею
В Ростове на Западном «ВАЗ-2107» провалился в вырытую траншею. ЧП случилось днем 3 сентября в районе дома № 166/43 на улице Благодатной.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии с места происшествия. На снимках видно, как «семерка» наполовину повисла в яме. При этом непонятно, балансирует ли она, удерживаясь частично на поверхности, или ей просто некуда падать.

Легковушка на некоторое время парализовала движение на улице Благодатной. Вскоре автомобиль достали с помощью эвакуатора.

Пострадал ли водитель ВАЗа, неизвестно. В УГИБДД по Ростовской области отметили, что заявок на этот адрес не поступало.

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