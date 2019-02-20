На Западном в Ростове сгорела легковушка



В Ростове-на-Дону сгорел легковой автомобиль. Огонь вспыхнул под капотом «Хендай Акцент» около 11 часов 22 февраля. Инцидент произошёл возле дома № 22 по улице Мичуринской.



Получив сообщение о происшествии, на место выехали четыре спасателя и одна единица техники. К моменту их прибытия площадь возгорания составляла пять квадратных метров. Справиться с огнём удалось в течение примерно 15 минут.



- Во время пожара ни один человек не пострадал, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Причину возгорания установят специалисты во время проверки.