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На Западном в Ростове сгорела легковушка

На Западном в Ростове сгорела легковушка
В Ростове-на-Дону сгорел легковой автомобиль. Огонь вспыхнул под капотом «Хендай Акцент» около 11 часов 22 февраля. Инцидент произошёл возле дома № 22 по улице Мичуринской.

Получив сообщение о происшествии, на место выехали четыре спасателя и одна единица техники. К моменту их прибытия площадь возгорания составляла пять квадратных метров. Справиться с огнём удалось в течение примерно 15 минут.

- Во время пожара ни один человек не пострадал, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Причину возгорания установят специалисты во время проверки.

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