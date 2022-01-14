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В Ростовской области дотла сгорела «Мицубиси»

В Ростовской области дотла сгорела «Мицубиси»

В донском регионе дотла сгорела иномарка. ЧП случилось утром 16 января в станице Грушевской Азовского района.

Автомобиль «Мицубиси Галант» как обычно был припаркован рядом с домом владельцы на улице Чапаева. Однако около 8:30 в нем внезапно вспыхнул огонь. Очевидцы произошедшего вызвали на помощь пожарных. К тому времени пламя охватило практически все транспортное средства- пять квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось примерно спустя 20 минут. К счастью, никто не пострадал, однако скорее всего восстановить авто уже не удастся.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения огня привлекались пять человек личного состава и две спецмашины. Причина случившегося устанавливается экспертами.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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