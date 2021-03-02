Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на Ворошиловском провалилась плитка на тротуаре

В Ростове на Ворошиловском провалилась плитка на тротуаре
В редакцию Rostov.ru ростовчанка прислала фото провалившейся плитки на проспекте Ворошиловском. Фото Анастасия В. сделала утром 4 февраля по дороге на работу.

Девушка сфотографировала провалившуюся на тротуаре плитку на остановке общественного транспорта Ворошиловский/Красноармейская. По словам девушки, с каждым днем разрушение все больше.

- Я каждый день прохожу мимо этой остановки и вижу, что провал только увеличивается, - посетовала ростовчанка. - Это же центр города! Тем более остановка общественного транспорта! Неужели нельзя привести в порядок небольшой участок тротуара?

Примечательно, что ремонт тротуаров на проспекте Ворошиловском был не так давно, а провалы происходят с завидной частотой. Ростовчане жалуются на некачественную работу дорожников и не понимают, куда уходят сотни миллионов рублей, выделенных из бюджета на содержание дорог.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.