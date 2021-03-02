В Ростове на Ворошиловском провалилась плитка на тротуаре

В редакцию Rostov.ru ростовчанка прислала фото провалившейся плитки на проспекте Ворошиловском. Фото Анастасия В. сделала утром 4 февраля по дороге на работу.Девушка сфотографировала провалившуюся на тротуаре плитку на остановке общественного транспорта Ворошиловский/Красноармейская. По словам девушки, с каждым днем разрушение все больше.- Я каждый день прохожу мимо этой остановки и вижу, что провал только увеличивается, - посетовала ростовчанка. - Это же центр города! Тем более остановка общественного транспорта! Неужели нельзя привести в порядок небольшой участок тротуара?Примечательно, что ремонт тротуаров на проспекте Ворошиловском был не так давно, а провалы происходят с завидной частотой. Ростовчане жалуются на некачественную работу дорожников и не понимают, куда уходят сотни миллионов рублей, выделенных из бюджета на содержание дорог.