Ростовчанка жалуется на работу общественного транспорта в Александровке





В Ростове-на-Дону женщина возмущена плохой работой общественного транспорта в районе Александровке. Она опубликовала фотографию, на которой видно, как люди выстроились в очередь в ожидании своего автобуса. Ростовчанка опубликовала соответствующий пост в популярной социальной сети 5 апреля.



Женщина рассказала, что люди ждут автобус №80. По ее словам, пятничным утром на линию вышел далеко не весь транспорт, который должен обслуживать маршрут.



- Время было между 7:30 и 8:00 часами. Приложение показало, что по городу двигаются только семь автобусов вместо заявленных 18, - пишет ростовчанка.



Кроме того, женщина обратила внимание, что люди массово опаздывают на работу, потому что просто не могут залезть в транспорт.

Она отмечает, что сталкивается с этой проблемой не в первый раз и призывает администрацию города обратить внимание на явные нарушения.



- Я задаю все тот же вопрос: куда смотрит Департамент транспорта и почему не выезжает на проверки именно этого маршрута?



Стоит отметить, что в донской столице все еще «буксует» транспортная реформа, которая началась в конце 2018 года. Ростовчане часто замечают проблемы в работе автобусов и маршруток. Многие указывают на непродуманные маршруты и безответственных перевозчиков, которые обслуживают их с грубыми нарушениями.