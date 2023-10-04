Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Театральной площади произошел пожар

В Ростове на Театральной площади произошел пожар
В центре Ростова произошел пожар в бесхозном строении и мусорных контейнерах. ЧП случилось на Театральной площади 4 октября.

По предварительной информации, строение и мусорные жбаны начали полыхать около 9 вечера. Очевидцы, увидев столбы дыма, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда спасателей огонь охватил порядка 30 квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, сейчас на месте ЧП работают восемь человек на двух спецмашинах. Пламя удалось локализовать.
Фото/видео: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.