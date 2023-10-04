В Ростове на Театральной площади произошел пожар

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В центре Ростова произошел пожар в бесхозном строении и мусорных контейнерах. ЧП случилось на Театральной площади 4 октября.По предварительной информации, строение и мусорные жбаны начали полыхать около 9 вечера. Очевидцы, увидев столбы дыма, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда спасателей огонь охватил порядка 30 квадратных метров.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, сейчас на месте ЧП работают восемь человек на двух спецмашинах. Пламя удалось локализовать.