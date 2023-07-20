В Гуково на большой площади горел рынок

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В Гуково произошел крупный пожар на рынке. ЧП на улице Карла Маркса, 53 случилось вечером 20 июля.Одно из зданий загорелось около 20:30. Местные жители, увидев столб дыма, сразу вызвали спасателей. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили 16 человек на четырех автоцистернах. К их прибытию огонь охватил более 100 квадратных метров площади.Около 21:00 удалось локализовать пламя. Еще через полчаса пожар полностью потушили.К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Однако владельцы торговых точек потерпели огромные убытки. По адресу места происшествия находятся десятки ларьков, павильонов и сетевых магазинов.