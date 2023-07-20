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В Гуково на большой площади горел рынок

В Гуково на большой площади горел рынок
В Гуково произошел крупный пожар на рынке. ЧП на улице Карла Маркса, 53 случилось вечером 20 июля.

Одно из зданий загорелось около 20:30. Местные жители, увидев столб дыма, сразу вызвали спасателей. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили 16 человек на четырех автоцистернах. К их прибытию огонь охватил более 100 квадратных метров площади.

Около 21:00 удалось локализовать пламя. Еще через полчаса пожар полностью потушили.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Однако владельцы торговых точек потерпели огромные убытки. По адресу места происшествия находятся десятки ларьков, павильонов и сетевых магазинов.
Фото: соцсети.
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