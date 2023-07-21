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В Аксае пожар на складе локализовали на площади 2,5 тысяч квадратных метров

В Аксае пожар на складе локализовали на площади 2,5 тысяч квадратных метров
В Аксае удалось локализовать пожар на складе с макулатурой. Спасатели удерживают огонь на площади 2,5 тысяч квадратных метров, не давая распространиться еще больше.

Здание на улице Пороховая Балка, 2А загорелось 21 июля около 17:30. Ему присвоили сначала второй, а вскоре и третий ранг опасности. Площадь возгорания увеличивалась с каждой минутой. На место направили десятки спасателей и привлекли вертолет Ми-8.

Спустя три часа пламя локализовали. Пожарные продолжают тушить огонь. Сейчас работают 70 человек на 24 спецмашинах.

Из-за ЧП движение транспорта по Пороховой Балке перекрыли. Водителям приходится объезжать пожар по соседним улицам.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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