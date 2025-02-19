В Ростове в Суворовском 10 февраля горела кофейня

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

19 февраля рано утром в Ростове-на-Дону произошёл пожар в кофейне, расположенной в торговом центре «Суворовский» по адресу: Петренко, 3.Сигнал о возгорании поступил от работников ТЦ. Огонь вспыхнул примерно в шесть часов утра, когда в торговый центр начали приходить первые сотрудники. Работники услышали запах дыма и увидели, как из одного из магазинов идёт дым. Вскоре огонь охватил отделку кофейни.На место происшествия прибыли девять пожарных на трёх специализированных автомобилях. Пламя, охватившее площадь около трёх квадратных метров, удалось потушить спустя полчаса.Согласно информации Главного управления МЧС Ростовской области, никто не пострадал в результате инцидента. В настоящее время эксперты занимаются расследованием причин возникновения пожара.