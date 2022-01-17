В Ростове на мастера завода завели уголовное дело за травму рабочего

Фото: yandex.ru

В Ростове-на-Дону на рабочего одного из предприятий завели уголовное дело после того, как его подопечный получил ранение во время выполнения задания. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.Происшествие случилось в декабре прошлого года. По версии следствия, мастер производственного участка не уследил за своим подопечным. Когда подозреваемый в очередной раз отлучился, подчиненный ему кузнец случайно ранил себя в живот частью металлической детали. Рабочего доставили в больницу.В результате случившегося на мастера производственного участка завели уголовное дело. Свою вину подозреваемый полностью признал. Ему грозит до одного года лишения свободы.