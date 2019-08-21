Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на гостя, устроившего стрельбу на свадьбе, завели уголовное дело

В Ростове на гостя, устроившего стрельбу на свадьбе, завели уголовное дело
В Ростове-на-Дону на гостя, устроившего стрельбу на свадьбе, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба донского главка.

По информации ведомства, правоохранители завели уголовное дело на мужчину по статье «Хулиганство». В случае, если вину нарушителя докажут, ему грозит до пяти лет заключения или же крупный штраф.

Напомним, происшествие, напугавшее граждан, случилось 22 августа. Гости на свадьбе начали палить в воздух из пистолетов на Комсомольской площади и на улице Таганрогской, чем всерьез встревожили ростовчан.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.