В Ростове на гостя, устроившего стрельбу на свадьбе, завели уголовное дело



В Ростове-на-Дону на гостя, устроившего стрельбу на свадьбе, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба донского главка.



По информации ведомства, правоохранители завели уголовное дело на мужчину по статье «Хулиганство». В случае, если вину нарушителя докажут, ему грозит до пяти лет заключения или же крупный штраф.



Напомним, происшествие, напугавшее граждан, случилось 22 августа. Гости на свадьбе начали палить в воздух из пистолетов на Комсомольской площади и на улице Таганрогской, чем всерьез встревожили ростовчан.