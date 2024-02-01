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В Ростове на левом берегу Дона пешеход погиб под колесами двух авто

В Ростове на левом берегу Дона пешеход погиб под колесами двух авто
В Ростове на левом берегу Дона пешеход погиб под колесами двух автомобилей. Трагедия произошла 1 февраля около 19:30.

По предварительным данным, 49-летний водитель «Инфинити» двигался по Восточному шоссе. В районе ТЦ «Мегамаг» дорогу в неположенном месте попытался перебежать прохожий. Мужчина за рулем иномарки не успел остановиться и сбил горожанина. Следом по нему проехался «Хендай Солярис» под управлением 31-летнего автомобилиста.

В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщили в региональном УГИБДД, личность погибшего устанавливается.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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