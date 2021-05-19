В Ростове на Ленина авто загорелось на ходу: видео

В Ростове машина загорелась на ходу. Пожар произошел на проспекте Ленина, 46В вечером 20 мая.Очевидцы опубликовали видео случившегося в социальных сетях. По их словам, автомобилист быстро отреагировал на возгорание. Почувствовав дым, он остановил машину и выскочил на улицу. Спустя несколько минут весь капот охватило пламенем. На кадрах видно, как ветер разносил едкий дым по проспекту и близлежащим улицам.Когда приехали пожарные, у авто отвалилась часть капота. Спасатели быстро ликвидировали огонь, но машину это не спасло. Автомобиль вряд ли подлежит восстановлению.К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Однако владелец машины потерпел крупные убытки.