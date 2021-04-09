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На Западном в Ростове на ходу загорелась иномарка: видео

На Западном в Ростове на ходу загорелась иномарка: видео
В Ростове иномарка загорелась на ходу. Происшествие случилось 13 апреля около 15:30 в Западном микрорайоне.

Водитель автомобиля «Форд» ехал по проспекту Малиновского. В какой-то момент из-под капота повалил дым, а вскоре появился и огонь. Автомобилист остановился и сразу же выскочил из транспорта. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места ЧП. Судя по кадрам, проезжающие мимо люди пришли на помощь. Они достали огнетушители и не дали распространиться огню. В это же время один из них вызвал спасателей.

- На место направили четырех человек и одну пожарную машину, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Огнеборцы быстро дотушили пламя. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

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