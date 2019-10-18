Машина с водителем в салоне загорелась на ходу в Ростове



В Ростове-на-Дону на улице Еременко посреди дороги сгорела легковушка. Пожар произошел около 10 часов 20 октября, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.



Водитель автомобиля остановился на светофоре в районе дома № 50. В этот момент из-под капота пошел дым, и легковушка вспыхнула. Водитель не растерялся и быстро выскочил из салона, поэтому не пострадал. К приезду пожарных пламя охватило площадь пять квадратных метров.



Как добавили в ведомстве, огонь ликвидировали спустя 15 минут, в тушении приняли участие восемь человек личного состава и две единицы техники.