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Машина с водителем в салоне загорелась на ходу в Ростове

Машина с водителем в салоне загорелась на ходу в Ростове
В Ростове-на-Дону на улице Еременко посреди дороги сгорела легковушка. Пожар произошел около 10 часов 20 октября, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Водитель автомобиля остановился на светофоре в районе дома № 50. В этот момент из-под капота пошел дым, и легковушка вспыхнула. Водитель не растерялся и быстро выскочил из салона, поэтому не пострадал. К приезду пожарных пламя охватило площадь пять квадратных метров.

Как добавили в ведомстве, огонь ликвидировали спустя 15 минут, в тушении приняли участие восемь человек личного состава и две единицы техники.

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