В Ростове на Ларина автомобилист сбил 47-летнего мужчину

Фото: Ростов ру

В Ростове водитель легковушки сбил пешехода. Происшествие случилось 22 апреля на улице Ларина.По предварительной информации, автомобилист ехал по дороге в районе дома №11. В это время проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу шел 47-летний мужчина. Водитель легковушки не заметил пешехода и не успел затормозить. Автомобилист сбил ростовчанина и скрылся с места происшествия.- В результате ДТП пешеход получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.