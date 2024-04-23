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В Ростове на Ларина автомобилист сбил 47-летнего мужчину

В Ростове на Ларина автомобилист сбил 47-летнего мужчину
В Ростове водитель легковушки сбил пешехода. Происшествие случилось 22 апреля на улице Ларина.

По предварительной информации, автомобилист ехал по дороге в районе дома №11. В это время проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу шел 47-летний мужчина. Водитель легковушки не заметил пешехода и не успел затормозить. Автомобилист сбил ростовчанина и скрылся с места происшествия.

- В результате ДТП пешеход получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: Ростов ру
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