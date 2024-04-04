В Ростове на Станиславского автомобилист сбил 12-летнего мальчика

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове на улице Станиславского автомобилист сбил12-летнего мальчика. Происшествие случилось 4 апреля около 9:00.В сторону проспекта Театрального ехал 38-летний мужчина за рулем «Москвича 3». В это же время проезжую часть по пешеходному переходу дорогу переходил подросток. Автомобилист не заметил мальчика и сбил его. От удара школьника отбросило на стоящий «ВАЗ 211440», за рулем которого находился 36-летний водитель.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что пешеход получил травмы. Подростка госпитализировали.