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В Ростове на Станиславского автомобилист сбил 12-летнего мальчика

В Ростове на Станиславского автомобилист сбил 12-летнего мальчика
В Ростове на улице Станиславского автомобилист сбил12-летнего мальчика. Происшествие случилось 4 апреля около 9:00.

В сторону проспекта Театрального ехал 38-летний мужчина за рулем «Москвича 3». В это же время проезжую часть по пешеходному переходу дорогу переходил подросток. Автомобилист не заметил мальчика и сбил его. От удара школьника отбросило на стоящий «ВАЗ 211440», за рулем которого находился 36-летний водитель.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что пешеход получил травмы. Подростка госпитализировали.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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