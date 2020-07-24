В Ростове-на-Дону рухнула огромная ветка вяза

Огромная ветка вяза обрушилась на дорогу в донской столице. Старое дерево треснуло утром 26 июля на пересечении улицы Тургеневской и переулка Братского.Как сообщили очевидцы, гигантская ветка толщиной в основании около 30 сантиметров и весом не одну тонну, рухнула неподалеку от ростовского хлебозавода. Ветка перекрыла собой полдороги в том месте, где водители постоянно паркуют свои автомобили.В результате происшествия, к счастью, ни одна машина не получила повреждений. Однако, пока огромную ветку не уберут, движение по участку останется затруднено.