Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону рухнула огромная ветка вяза

В Ростове-на-Дону рухнула огромная ветка вяза
Огромная ветка вяза обрушилась на дорогу в донской столице. Старое дерево треснуло утром 26 июля на пересечении улицы Тургеневской и переулка Братского.

Как сообщили очевидцы, гигантская ветка толщиной в основании около 30 сантиметров и весом не одну тонну, рухнула неподалеку от ростовского хлебозавода. Ветка перекрыла собой полдороги в том месте, где водители постоянно паркуют свои автомобили.

В результате происшествия, к счастью, ни одна машина не получила повреждений. Однако, пока огромную ветку не уберут, движение по участку останется затруднено.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.