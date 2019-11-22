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В Ростове-на-Дону при пожаре в жилом доме пострадала пенсионерка

В Ростове-на-Дону при пожаре в жилом доме пострадала пенсионерка
В Ростове в результате пожара пострадала пожилая женщина. ЧП случилось на проспекте Королёва около 19 часов 24 ноября.

В доме находилась 82-летняя женщина. Из-за неосторожного обращения с огнём у неё загорелись личные вещи. Пенсионерка не смогла потушить огонь и моментально стала задыхаться в едком дыму.

- На место происшествия прибыли 20 человек личного состава и пять единиц техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Спасатели вынесли бабушку из огня и приступили к тушению. По информации ведомства, на тушение у них ушло порядка 15 минут.

Пенсионерка получила отравление продуктами горения. Её доставили в больницу.

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