В Ростове-на-Дону при пожаре в жилом доме пострадала пенсионерка



В Ростове в результате пожара пострадала пожилая женщина. ЧП случилось на проспекте Королёва около 19 часов 24 ноября.



В доме находилась 82-летняя женщина. Из-за неосторожного обращения с огнём у неё загорелись личные вещи. Пенсионерка не смогла потушить огонь и моментально стала задыхаться в едком дыму.



- На место происшествия прибыли 20 человек личного состава и пять единиц техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Площадь пожара составила 5 квадратных метров.



Спасатели вынесли бабушку из огня и приступили к тушению. По информации ведомства, на тушение у них ушло порядка 15 минут.



Пенсионерка получила отравление продуктами горения. Её доставили в больницу.