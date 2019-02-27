Пенсионерка пострадала во время пожара в Ростовской области



В хуторе Каменный Ростовской области при пожаре пострадала пенсионерка. ЧП случилось 28 февраля около 20:30 на улице Мичурина.



Возгорание началось в частном доме. Очевидцы вызвали пожарных, но сами успели потушить огонь до прибытия спасателей. Огонь пылал на площади два квадратных метра.



- На место происшествия выезжали восемь человек личного состава и две единицы техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Во время пожара пострадала 68-летняя женщина. Она получила ожоги и была доставлена в больницу.