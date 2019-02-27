Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пенсионерка пострадала во время пожара в Ростовской области

Пенсионерка пострадала во время пожара в Ростовской области
В хуторе Каменный Ростовской области при пожаре пострадала пенсионерка. ЧП случилось 28 февраля около 20:30 на улице Мичурина.

Возгорание началось в частном доме. Очевидцы вызвали пожарных, но сами успели потушить огонь до прибытия спасателей. Огонь пылал на площади два квадратных метра.

- На место происшествия выезжали восемь человек личного состава и две единицы техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Во время пожара пострадала 68-летняя женщина. Она получила ожоги и была доставлена в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.