В Азове 85-летняя пенсионерка пострадала при пожаре в жилом доме



В Ростовской области 85-летней женщине понадобилась помощь врачей после пожара в жилом доме. Возгорание произошло в Азове на переулке Литейном 28 сентября около 20.00.



Известно, что происшествие случилось в одной из квартир четырехэтажного дома. На место пожара прибыли 18 огнеборцев и пять единиц техники. Из здания эвакуировали шесть человек. Пострадала пожилая женщина.



– В результате пожара медицинская помощь понадобилась 85-летней женщине. По предварительным данным, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.