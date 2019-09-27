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В Азове 85-летняя пенсионерка пострадала при пожаре в жилом доме

В Азове 85-летняя пенсионерка пострадала при пожаре в жилом доме
В Ростовской области 85-летней женщине понадобилась помощь врачей после пожара в жилом доме. Возгорание произошло в Азове на переулке Литейном 28 сентября около 20.00.

Известно, что происшествие случилось в одной из квартир четырехэтажного дома. На место пожара прибыли 18 огнеборцев и пять единиц техники. Из здания эвакуировали шесть человек. Пострадала пожилая женщина.

– В результате пожара медицинская помощь понадобилась 85-летней женщине. По предварительным данным, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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