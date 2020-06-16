В Ростове-на-Дону пенсионер ушёл из дома и пропал

Пропавшего без вести пенсионера разыскивают в Ростове-на-Дону. О том, где находится 85-летний Михаил Винников, ничего не известно с 16 июня.Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», около 13 часов мужчина покинул свой дом и ушёл в неизвестном направлении. Он нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Родственники предполагают, что он мог забыть дорогу домой и потеряться.Рост Михаила Фёдоровича — около 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые. Он был одет в серо-зелёную рубашку с коротким рукавом, тёмные классические брюки без ремня, на ногах — коричневые сандалии. При себе имеет белую сумку.Если вы встречали мужчину, изображённого на фотографии, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.