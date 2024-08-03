Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области пострадал человек при пожаре в автомобиле

В Ростовской области пострадал человек при пожаре в автомобиле
В Ростовской области на трассе Ольгинская — Волгодонск произошел пожар в автомобиле. В происшествии пострадал человек.

По словам очевидцев, автомобиль находился на заправке. Внезапно машина взорвалась, а затем начала гореть. Очевидцы вызвали спасателей. На место происшествия прибыли четыре человека на одной автоцистерне. Огонь успел охватить площадь семь квадратных метров, но был оперативно потушен.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия пострадал один человек.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.