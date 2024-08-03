В Ростовской области пострадал человек при пожаре в автомобиле

Фото: Соцсети.

В Ростовской области на трассе Ольгинская — Волгодонск произошел пожар в автомобиле. В происшествии пострадал человек.По словам очевидцев, автомобиль находился на заправке. Внезапно машина взорвалась, а затем начала гореть. Очевидцы вызвали спасателей. На место происшествия прибыли четыре человека на одной автоцистерне. Огонь успел охватить площадь семь квадратных метров, но был оперативно потушен.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия пострадал один человек.