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В Ростове мужчину из Ставрополья осудили за попытку вербовки террористов

В Ростове мужчину из Ставрополья осудили за попытку вербовки террористов
В Ростове-на-Дону вынесли приговор мужчине, склонявшему людей к участию в террористической деятельности. Антон Л. получил шесть лет колонии.

В мае 2015 года подсудимый находился в городе Грозном. Он был приверженцем радикального ислама и пытался завербовать четырёх своих знакомых для участия в террористической деятельности. Антон предлагал приятелям выехать в Ирак и примкнуть к запрещённой на территории России организации «Исламское государство».

В отношении мужчины возбудили дело по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления».

Южный окружной военный суд признал его виновным. Антону Л. назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима.

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