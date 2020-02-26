В Ростове мужчину из Ставрополья осудили за попытку вербовки террористов



В Ростове-на-Дону вынесли приговор мужчине, склонявшему людей к участию в террористической деятельности. Антон Л. получил шесть лет колонии.



В мае 2015 года подсудимый находился в городе Грозном. Он был приверженцем радикального ислама и пытался завербовать четырёх своих знакомых для участия в террористической деятельности. Антон предлагал приятелям выехать в Ирак и примкнуть к запрещённой на территории России организации «Исламское государство».



В отношении мужчины возбудили дело по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления».



Южный окружной военный суд признал его виновным. Антону Л. назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима.